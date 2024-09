C.sinistra: Bonelli, 'bene Schlein su unità, pronti a confronto per piattaforma comune'

Roma, 9 set. (Adnkronos) - “Bene le parole di Schlein sull’unità del centrosinistra. Alleanza Verdi e Sinistra ha sempre sostenuto la necessità e l’urgenza dell’unità delle opposizioni in Parlamento a partire dalla manovra economica. Quella del Governo Me...

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Bene le parole di Schlein sull’unità del centrosinistra. Alleanza Verdi e Sinistra ha sempre sostenuto la necessità e l’urgenza dell’unità delle opposizioni in Parlamento a partire dalla manovra economica. Quella del Governo Meloni, infatti, è una manovra iniqua dal punto di vista sociale e ambientale, che penalizza le fasce più deboli della nostra popolazione. Noi siamo pronti al confronto per costruire una piattaforma comune sulle priorità di questo Paese, priorità tra le quali non rientra sicuramente il nucleare: una tecnologia pericolosa, obsoleta e carissima che gli italiani hanno già bocciato con il referendum del 1987. Il nucleare è il passato, le rinnovabili e l’efficientamento energetico sono il nostro futuro". Così il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.