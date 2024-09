C.sinistra: Borghi (Iv) a Fratoianni, 'va costruito su cose che uniscono'

Roma, 3 set. (Adnkronos) – "La morale della favola, ridotta all’osso, è molto semplice: la sinistra italiana vuole vincere le elezioni, e consegnare agli archivi la destra di Meloni, Salvini e Sangiuliano, o vuole stare nella – per alcuni – perenne placenta dell’opposizione parolaia e sterile?". Lo dice Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato, a proposito delle parole di Nicola Fratoianni sul centrosinistra.

"Se siamo d’accordo che occorra 'battere la destra', allora c’è da porsi il tema di costruire sulle cose che uniscono, anziché battere i tasti delle cose che dividono. In politica gli accordi si fanno sulla base di una analisi, di una prospettiva e di un programma per concretizzare il percorso. Noi non siamo qui a sindacare, per esempio, quanto era 'credibile' – per usare il verbo da lui utilizzato – chi ha votato contro l’ingresso nella Nato della Svezia, o chi avrebbe abbandonato l’Ucraina all’invasione imperialista e nazionalista di Putin. Siamo qui per proporre un percorso comune per costruire l’alternativa alla destra, costruendo un centrosinistra di governo. Siamo qui a parlare di futuro, cercando le ragioni che uniscono, anzichè impiccarsi al passato enfatizzando le ragioni che dividono. Con un metodo preciso: il contratto di coalizione, costruito dopo un confronto serio e nel merito. Se si vuole vincere, archiviando la destra e dando una prospettiva di speranza e rinascita all’Italia, questo è il percorso", conclude.