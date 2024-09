C.sinistra: Calenda, 'io fuori da campo, ma se mi avessero invitato a festa Avs sarei andato'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Se mi avessero invitato, io sarei andato. Io sto fuori da quel campo però il dato vero è che lì dentro ci sono posizioni che non governano: lasciamo da parte l'Ucraina, ma pensiamo al rapporto Draghi, lì metà d'accordo e metà no. Io ho proposto di fare emendamenti comuni alla manovra sulla sanità e non ci riesco. Quindi io consiglierei a quello che stanno nel campo largo di chiarirsi le idee". Così Carlo Calenda a Metropolis sul sito di Repubblica. "Io non ho capito la loro agenda".