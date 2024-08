C.sinistra: Calenda, 'Renzi? Se gli è utile fa alleanza anche con CasaPound'

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Matteo Renzi domani mattina se deve fare un’alleanza con CasaPound fa un’alleanza con CasaPound. Il problema non è quello che fa Renzi, il problema non è quello che gli passa per l’anticamera del cervello in quel momento come una cosa ...

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – "Matteo Renzi domani mattina se deve fare un’alleanza con CasaPound fa un’alleanza con CasaPound. Il problema non è quello che fa Renzi, il problema non è quello che gli passa per l’anticamera del cervello in quel momento come una cosa utile per lui. Il problema è che non ha un progetto di governo”. Così i segretario di Azione Carlo Calenda ad Agorà Estate su Rai3.