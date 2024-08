C.sinistra: Calenda, 'serve agenda governo, tutti contro Meloni non funziona'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – "Con Elly Schlein ho un ottimo rapporto. Ma vorrei trattare temi concreti". Da qui al 2027 "due anni e mezzo sono tantissimi: che ne sarà del Governo Meloni? Che farà Fi? Che sistema elettorale avremo? Non si può decidere ora e a prescindere dai contenuti come ci presenteremo. Sicuramente non abbandoneremo la nostra coerenza rispetto a ciò che riteniamo necessario fare per l’Italia". Lo afferma Carlo Calenda in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

"Non ho problemi con Matteo, solo modi di fare politica molto diversi. La questione -ribadisce il leader di Azione- è l’inesistenza di un’agenda di governo del campo largo, non Renzi. Il 'campo largo', senza un minimo di programma di governo —che vada dalla politica estera al superbonus, dalla transizione verde al salario minimo, temi veri e cruciali insomma— non esiste. E per ora non esiste. Il 'tutti contro Meloni' non funziona, non è politica".