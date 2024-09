C.sinistra: Faraone, 'Conte attacca Iv ma obiettivi sono altri'

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Parliamoci chiaro, Giuseppe Conte, l’avvocato del popolo, attacca Italia viva, ma in realtà gli obiettivi sono altri". Così il capogruppo di Italia Viva alla Camera Davide Faraone in un post sui social: "Da un lato il Pd, per un'im...

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "Parliamoci chiaro, Giuseppe Conte, l’avvocato del popolo, attacca Italia viva, ma in realtà gli obiettivi sono altri". Così il capogruppo di Italia Viva alla Camera Davide Faraone in un post sui social: "Da un lato il Pd, per un'improbabile sfida per la leadership e dall’altro lato Beppe Grillo, Alessandro Di Battista, Virginia Raggi, quelli che se non sparasse tanto forte contro di noi, lo massacrerebbero ogni santo giorno più di quanto già non facciano adesso. Noi siamo la garanzia all’esterno dell’integralismo del suo populismo, la cartina al tornasole che l’avvocato del popolo c’è e lotta insieme a noi".

"Altro che tigre di carta, Conte esiste perché esistiamo noi, senza sarebbe perso affogato in un infinito dibattito sui mandati parlamentari, sui soldi da dare a Grillo, sul simbolo da cambiare e chi più ne ha più ne metta. Quanto ai riformisti invece, abbiamo tre anni di tempo, quelli che ci separano dalle prossime elezioni politiche, per costruire una grande casa, e dalla nostra tanta, tantissima pazienza. E poi c’è una foto, quella del passaggio di consegne da Conte a Draghi, che dimostra che già una volta ce l’abbiamo fatta, è difficile, non impossibile", conclude Faraone.