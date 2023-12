C.sinistra: Maraio (Psi), 'attenzione per esigenze italiani più che su fiducia leader'**

Roma, 2 dic (Adnkronos) - "Più di fiducia a questo o quell’altro leader, va data attenzione a una esigenza che gli italiani, e in particolare il popolo della sinistra, ha espresso: quella di ricomporre una società sempre più sfilacciata, senza una visione di paese, me...

Roma, 2 dic (Adnkronos) – "Più di fiducia a questo o quell’altro leader, va data attenzione a una esigenza che gli italiani, e in particolare il popolo della sinistra, ha espresso: quella di ricomporre una società sempre più sfilacciata, senza una visione di paese, mettendo al primo posto il mondo del lavoro che è evidentemente il problema di cui vogliono che la politica si occupi. È un segnale e va colto". Lo dice il segretario del Psi Enzo Maraio, all'Adnkronos, parlando della leadership del centrosinistra, al centro del relativo sondaggio Emg/Adnkronos.

"A maggior ragione essendo alla vigilia di un appuntamento importante come le elezioni europee, e a maggior ragione in un periodo in cui crescono la povertà e l’esclusione sociale. Interpretare questi sentimenti è importante e non sempre la sinistra è riuscita a farlo”, sottolinea ancora il segretario del Psi.

Nell'ultima riunione, la Direzione nazionale del Psi aveva deliberato sul fatto che "bisogna costruire una alleanza plurale e aperta a tutte le forze politiche che si oppongono a questa destra al governo. Per farlo, è necessario che il Pd abbandoni ogni forma di autosufficienza che fino ad oggi ha prodotto solo sconfitte elettorali”.