C.sinistra: Morace (M5s), 'nessuna lezione da Picierno che vota con destra su armi'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Ancora una volta l’europarlamentare Pina Picierno attacca il Movimento 5 Stelle, eppure lo scorso 15 luglio, all’indomani della elezione dei vicepresidenti del Parlamento europeo in cui era candidata, la stessa Picierno in una nota definiva l’Europa come il terreno per valorizzare un dialogo nuovo e pragmatico con il Movimento 5 Stelle. A quale Picierno devono credere i cittadini? Quella che vota con Renzi e Meloni sull’invio di armi in Ucraina e per usarle sul territorio russo o quella che invece elogiava il campo progressista con il Movimento 5 Stelle?". Così in una nota Carolina Morace, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

"Le posizioni su lavoro, ambiente, lotta a corruzione e legalità, conflitto d’interesse, politica estera e tanto altro sono elementi oggettivi di divisione fra noi e Italia Viva. Nessun veto dunque ma la consapevolezza che quel partito non potrà far parte della futura coalizione che sfiderà la destra. Se Picierno si sente davvero orfana di Renzi prenda la tessera di Italia Viva così almeno Renzi sarà riuscito nell’impresa di eleggere un deputato", conclude Morace.