C.sinistra: Orlando, 'serve un tavolo, come quello proposto da Magi'

C.sinistra: Orlando, 'serve un tavolo, come quello proposto da Magi'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Credo che Conte stia gestendo in modo nervoso questo passaggio" ma "vorrei sottolineare che il punto è strutturale: il centrodestra ha un suo schema fisso, mentre il centrosinistra non ha un meccanismo fisso. Serve un tavolo, come quello che ha propo...