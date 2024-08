C.sinistra: Paita, 'alleanze su contenuti non in base ad antipatie Conte...

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – "Con buona pace di Conte, le alleanze si faranno o non si faranno sulla base dei contenuti e non delle antipatie personali. Capiamo che l’avvocato del Popolo non si sia ancora ripreso dalla sostituzione con Mario Draghi ma i piccoli momenti di sofferenza personale sono niente rispetto all’esigenza di costruire un’alternativa per il Paese". Così su X la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva.