C.sinistra: Paita, 'con Renzi sarà più competitivo'

Roma, 23 lug- (Adnkronos) – “Matteo Renzi sta cercando di dare al centro sinistra una componente riformista e di centro, che sia capace di fare la differenza. A mio avviso è quello che manca per rendere quello schieramento competitivo. È il fattore R”. Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, ospite a Omnibus su La7.

“Elly Schlein? Voglio dare a Schlein il merito di aver fatto una apertura, esprimendo un concetto chiaro: 'non accetto veti e non metterò veti', dimostrando di avere una postura di apertura. Matteo Renzi ha reagito – ha aggiunto Paita – con coraggio e con la consueta intelligenza, mettendosi al lavoro per costruire le condizioni che potrebbero fare la differenza. Naturalmente vedremo temi e contenuti”.