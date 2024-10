C.sinistra: Palmisano (M5s), 'campo largo mai esistito, noi alternativi a Iv'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Il presidente Giuseppe Conte ha fatto chiarezza una volta e per tutte. Il Movimento 5 Stelle con i suoi valori e le battaglie che incarna è alternativo e incompatibile con Italia Viva. Noi siamo per la pace, Renzi per continuare la guerra, noi siamo per il sal...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Il presidente Giuseppe Conte ha fatto chiarezza una volta e per tutte. Il Movimento 5 Stelle con i suoi valori e le battaglie che incarna è alternativo e incompatibile con Italia Viva. Noi siamo per la pace, Renzi per continuare la guerra, noi siamo per il salario minimo, Renzi per il Jobs Act, noi abbiamo approvato il reddito di cittadinanza, Renzi ha raccolto le firme per cancellarlo, noi lottiamo per una legge sul conflitto d’interessi, Renzi è il conflitto d’interessi vivente in politica". Così in una nota Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

"Il campo largo non è mai esistito, è stata solo un’invenzione giornalistica per accreditare il 2% di Italia Viva, ma io al Pd dico: l’alternativa a Giorgia Meloni non si costruisce con i pastrocchi ma con programmi ambiziosi, coesi e alternativi alla destra. Questo è il Movimento 5 Stelle. Schlein vuole assumersi la responsabilità di dire no a Conte per imbarcare Renzi al suo fianco, creando una prateria per la destra?", conclude l'eurodeputata pentastellata.