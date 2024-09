C.sinistra: Picierno, 'da Conte regalo a destra, elettori meritano lealtà'

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Giuseppe Conte in queste ore sta facendo un regalo enorme alla destra e ai sovranisti. Con la politica dei veti, della spartizione delle poltrone in Rai, con la mancata firma alla proposta di referendum sulla cittadinanza, con il posizionamento equivoco sull’a...

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "Giuseppe Conte in queste ore sta facendo un regalo enorme alla destra e ai sovranisti. Con la politica dei veti, della spartizione delle poltrone in Rai, con la mancata firma alla proposta di referendum sulla cittadinanza, con il posizionamento equivoco sull’aggressione russa dell’Ucraina, cerca di recuperare una dimensione di centralità nell’elettorato, dimostrando ancora una volta che il suo unico interesse è elettorale". Lo afferma la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.

"Viene il sospetto che attenda, come Giorgia Meloni, i risultati delle presidenziali americane e come lei auspichi la vittoria di Trump per spostare ancora una volta l’asse delle sue alleanze. Credo che gli elettori e i militanti del centrosinistra meritino chiarezza e lealtà, perché nessuna alleanza può basarsi sulla volubilità e sui sondaggi: il futuro dell’Europa e del paese si gioca sul campo dei valori e della visione politica".