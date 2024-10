C.sinistra: Prodi, 'Renzi? Peccatore che deve pentirsi e per lui non è facile'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Il campo largo non è salato definitivamente, è un processo in fieri che è nato male perchè prima bisogna fare il programma e poi le alleanze. Renzi? Renzi problemi ne ha perchè ha insultato tutti, me compreso, ma si fa più f...

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Il campo largo non è salato definitivamente, è un processo in fieri che è nato male perchè prima bisogna fare il programma e poi le alleanze. Renzi? Renzi problemi ne ha perchè ha insultato tutti, me compreso, ma si fa più festa in cielo per un peccatore pentito che per mille giusti ma deve pentirsi e fare il proposito di non peccare più e questo non è facile per Renzi". Così Romano Prodi a Piazza Pulita su La7.