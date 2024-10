C.sinistra: Renzi, 'Conte ci fa pubblicità, non rispondo e chissà se accetterà confronto Tv'

Roma, 3 ott (Adnkronos) - "I giornali parlano molto di noi grazie alla pubblicità che ci fa Giuseppe Conte. In sintesi: non intendo rispondere alle diffamazioni di Conte, insulti dettati dal suo rancore privato e dal suo risentimento personale per la vicenda Draghi. Gli ho chiesto di far...

Roma, 3 ott (Adnkronos) – "I giornali parlano molto di noi grazie alla pubblicità che ci fa Giuseppe Conte. In sintesi: non intendo rispondere alle diffamazioni di Conte, insulti dettati dal suo rancore privato e dal suo risentimento personale per la vicenda Draghi. Gli ho chiesto di fare un confronto pubblico in TV, davanti a milioni di italiani: in un confronto televisivo diretto, le bugie e le fake news si sgonfiano. Chissà se Conte accetterà. Voi che dite?". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.