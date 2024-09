C.sinistra: Renzi, 'Conte mi odia perchè gli ho tolto p.Chigi, e ora fa guerra Schlein'**

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "L'obiettivo di Conte non siamo noi, ma Elly Schlein perchè ritiene che Schlein possa fare la presidente del Consiglio. Io sono per una posizione molto secca: il leader del primo partito della coalizione, fa il candidato premier. Lo dicevo quando il leader del primo partito ero io e lo dico anche adesso". Così Matteo Renzi.

"Ma Conte non ha fatto la gavetta di partito come me, Schlein, Fratoianni, Meloni, Tajani, Salvini. Noi siamo arrivati a ricoprire spazi di responsabilità facendo la fila, facendo fatica. Ma Conte no. Si è trovato all'improvviso a Palazzo Chigi e come tutti quelli che non hanno fatto la gavetta, lui la considera la sua residenza. Si stupisce al pensiero che possa andarci Schlein. Per quello mi odia, non per la Liguria, ma perché l'ho tolto di lì. Hanno chiesto di pentirci di questo: io sono orgoglioso di aver tolto Conte da lì e averci messi Mario Draghi. Se devo fare abiura per entrare nel campo largo, tenetevi il campo largo. Io non voglio fare passi indietro sul passato ma passi avanti sul futuro".