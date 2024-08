C.sinistra: Renzi, 'intesa senza veti su contenuti e Meloni fa scatoloni'

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Leggo molte posizioni ideologiche e le rispetto. Ma per me la differenza la fanno i contenuti. Se sui contenuti troviamo un accordo allora l’opposizione che oggi è maggioranza numerica nel Paese diventa maggioranza politica e la Meloni prepara gli scatol...

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – "Leggo molte posizioni ideologiche e le rispetto. Ma per me la differenza la fanno i contenuti. Se sui contenuti troviamo un accordo allora l’opposizione che oggi è maggioranza numerica nel Paese diventa maggioranza politica e la Meloni prepara gli scatoloni. Se sui contenuti ognuno porta a spasso i propri veti, Salvini, Lollobrigida e compagni (si fa per dire compagni) si blindano nei ministeri". Così Matteo Renzi nella enews.