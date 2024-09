C.sinistra: Renzi, 'nostri voti decisivi ma si infrangono su veti'

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "I nostri voti sono decisivi ma i voti si infrangono sui veti". Così Matteo Renzi all'assemblea nazionale di Iv. "Noi siamo stati vittima di veti ieri in Liguria ma anche nel 2022 dalla geniale leadership del Pd" che ha portato a "far ...

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "I nostri voti sono decisivi ma i voti si infrangono sui veti". Così Matteo Renzi all'assemblea nazionale di Iv. "Noi siamo stati vittima di veti ieri in Liguria ma anche nel 2022 dalla geniale leadership del Pd" che ha portato a "far diventare "Meloni premier con il 26%, la stessa percentuale con Bersani fu il non vincente…".