C.sinistra: Renzi, 'per uno come Conte poltrona vale tutto'

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Come ho sempre detto, se c'è lo spazio per fare il centrosinistra insieme si fa e se no… nessuno di noi rinuncia alla dignità. Capisco che per Conte è difficile da capire, perché per noi la dignità vale più di una poltrona, per uno come Conte la poltrona vale più di tutto". Così Matteo Renzi arrivando all'assemblea di Iv.