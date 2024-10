C.sinistra: Schlein, 'campo largo? No, coalizione progressista'

C.sinistra: Schlein, 'campo largo? No, coalizione progressista'

Roma, 6 ott (Adnkronos) - "Campo largo è una espressione che non ho utilizzato neanche io. Mi interessa una coalizione progressista. Noi abbiamo lavorato con il M5s e con Avs, da soli non bastiamo". Lo ha detto Elly Schlein a In altre parole. ...