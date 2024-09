C.sinistra: Schlein, 'Renzi? Unire forze su temi concreti, basta litigi da condominio'**

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Renzi? Io, da quando sono segretaria del Pd, sto dicendo una cosa sola: l'avversario è la destra. Quindi mi sto concentrando a non rispondere alle polemiche quotidiane con le altre opposizioni perchè la gente è stufa di litigi da condominio...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Renzi? Io, da quando sono segretaria del Pd, sto dicendo una cosa sola: l'avversario è la destra. Quindi mi sto concentrando a non rispondere alle polemiche quotidiane con le altre opposizioni perchè la gente è stufa di litigi da condominio e vuole capire invece che cosa possiamo fare insieme dall'opposizione. Il salario minimo è stata la prima battaglia su cui siamo riusciti a unire le opposizioni e siamo stati più forti. Unire le nostre forze su temi concreti, credo sia il modo di essere più utili al Paese che non perderci in discussioni sui temi: le alleanze si fanno sui temi e su questo continuerò a insistere". Così Elly Schlein a Quante storie su Rai3.