C.sinistra: Silvestri (M5S), 'rispetto Schlein ma Renzi è in campo avverso'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – Matteo Renzi "ha una strategia, che è quella di cercare qualcuno che se lo carichi per fargli prendere quei voti che lui da solo non riesce più a prendere". Così Francesco Silvestri, capogruppo del M5s alla Camera, a il Giornale.

Quindi per voi non cade il veto su Renzi? "Non è tanto una questione di veti, ma di opportunità. Se in cinque anni sei passato dal 3% all’1% vuol dire che quello non è il tuo campo. Io davvero credo che il campo di Renzi sia il centrodestra. Basta guardare i suoi voti in Parlamento. Ha votato la 'legge bavaglio' con i partiti che sostengono il governo. Dalla giustizia all’ambiente al lavoro, Renzi mi sembra più vicino alla maggioranza. È contrario anche alla tassa sugli extraprofitti delle banche, dove c’è una proposta di legge a mia firma e che per noi è un tema fondamentale di politiche di redistribuzione".

Elly Schlein però non ha chiuso all’ipotesi, anzi… "Se qualcuno pensa di battere Meloni imbarcando Renzi secondo me sta facendo un ragionamento discutibile. Io rispetto il punto di vista di Schlein, ma vedo Iv nel campo avverso".