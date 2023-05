Home > Askanews > Cabina di regia Pnrr, Fitto: nei tempi per procedure di modifica Cabina di regia Pnrr, Fitto: nei tempi per procedure di modifica

Roma, 31 mag. (askanews) – “Siamo nei tempi per la modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al momento solo 5 Paesi hanno presentato le modifiche in base al RepowerUe. L’italia ha un Piano più complesso degli altri”. Lo ha affermato il Ministro per gli affari europei, la coesione, il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto, nella conferenza stampa al termine della cabina di regia che ha esaminato la relazione semestrale sullo stato di attuazione del Pnrr.

