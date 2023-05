Cabina di regia Pnrr Fitto: piano italiano da 220 miliardi d'euro

Roma, 31 mag. (askanews) – “Come sapete l’Italia è il Paese che ha richiesto al 100% la sua quota di risorse a debito e, quindi, ha il piano più grande a livello europeo sono 191 miliardi, quasi 192 miliardi complessivi, più 30 miliardi di fondo complementare nazionale che portano il piano italiano a essere un piano da 220 miliardi di euro e il confronto, in un percorso di verifica con gli altri Paesi, ci porta al secondo posto; la Spagna con i soli 69 miliardi di euro a fondo perduto più le richieste che sta mettendo in campo in questo periodo sul fronte del debito. Questa dimensione ci fa capire anche la differenza di approccio rispetto all’impianto”.

Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto, parlando alla stampa al termine della cabina di regia che ha esaminato la relazione semestrale sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).