Terminata la cabina di regina: il Governo va verso l’obbligo di vaccino anti-Covid per gli over 50 e pare sia intenzionato a estendere il super green pass, ch epotrebbe essere necssario per andare in banca, dal parrucchiere e dall’estetista.