Cabruja presenta il suo nuovo album: “Con le mie canzoni racconto qualcosa di me”

"Ogni brano scelto dice qualcosa di me. Quando canto sono in pace con me stesso", confida Cabruja presentando il suo primo album.

È disponibile il primo album del cantautore venezuelano genovese d’adozione, Cabruja. Per un progetto ambizioso e prezioso, attento e curato, l’album è stato anticipato dal singolo “Father Lucifer”, omaggio a Tori Amos. Il disco, “Cabruja”, si arricchisce anche della partecipazione di Paolo Fresu, nel brano “Gloomy Sunday”.

Cabruja presenta il suo nuovo album, “Cabruja”

L’album rappresenta un viaggio a molteplici livelli. Dal Venezuela all’Italia, dagli anni formativi dell’adolescenza all’età adulta conclamata, dall’amore alla solitudine, dalla mera esistenza alla consapevolezza di sé stessi, dalla vita alla morte. Cabruja omaggia con passione e rispetto gli artisti e le canzoni che l’hanno accompagnato durante la sua vita, interpretandole in chiave personale e intima. I brani sono legati da un sottile filo rosso non subito apparente, ma che intercetta sensazioni e immagini che fanno parte del mondo dell’artista, pronto a condividerle con il pubblico.

La scrittura profonda accompagna la capacità artistica di Cabruja, che nel suo nuovo album propone anche due brani inediti, scritti da Cabruja stesso, Lisboa Tbilisi e La Corazonada. Con queste canzoni, l’autore propone un dialogo tra “un prima” e “un dopo”, un passaggio difficile ma necessario per l’evoluzione di una persona, così come l’inevitabile lutto da elaborare quando si lascia indietro una parte di sé stessi.

L’atmosfera drammatica creata dagli arrangiamenti di Giancarlo Di Maria, Cristiano Alberghini per All Mine e Denis Biancucci per la parte pianistica di Alfonsina y el mar, risulta talvolta epica e profondamente malinconica grazie all’esecuzione magistrale dei musicisti che fanno parte di questo progetto.

Cabruja, il suo nuovo album racconta “una parte molto importante di me”

“Quando canto è l’unico momento in cui mi sento in pace con me stesso quasi al 100%. Mi sento bello quando canto, quindi potermi presentare cantando credo sia un’occasione non da poco. L’album è proprio questo, la presentazione di una parte molto importante di me”, ha sottolineato Cabruja.

Quindi ha confidato: “Ogni brano scelto dice qualcosa di me: la mia storia personale, la mia intenzione come interprete, qualcosa che voglio far notare a chi mi ascolta.

Questo album è anche una curva di apprendimento, poiché mi ha permesso di vedere come si lavora in questo ambito. È eccitante e spaventoso allo stesso tempo. Ai miei quasi 42 anni sono appena un neonato”.