Incidente aereo nei cieli di uno dei quadranti più delicati del pianeta, con un caccia F16 USA che precipita in Corea del Sud durante l’addestramento. Da quanto si apprende in queste ore concitate il pilota del velivolo Usaf sarebbe riuscito ad eiettarsi fuori dall’abitacolo ed è stato condotto in uno spot medico. Ma cosa è successo di preciso?

Caccia F16 USA precipita in Corea del Sud

Che un caccia F-16 statunitense è precipitato durante l’addestramento nei pressi di un’importante base militare Usa in Corea del Sud. La Cnn ha dato la notizia dopo averla appresa dalle forze armate di Washington. Secondo gli ultimi “lanci” il jet, assegnato all’8th Fighter Wing, “si è schiantato in un’area agricola vicino alla base aerea di Osan intorno alle 9.45” ora locale.

Attimi di apprensione per il pilota

Sulle sorti del pilota ci sono stati attimi di atroce dubbio ma poi è arrivata la bella notizia dal trasponder in dotazione: l’ufficiale è stato espulso in sicurezza ed è stato trasportato in una struttura medica. Secondo quanto riportato dai media Usa e di Seul poi nessun civile è rimasto ferito nell’incidente. I vigili del fuoco locali sono intervenuti per sedare le fiamme del caccia andato distrutto.