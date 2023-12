Caccia: Lollobrigida, 'chiesto a Amidei di ritirare Pdl, mai concordata con governo'**

Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Ho chiesto al senatore Amidei di ritirare la sua proposta di legge, mai concordata con il governo. Senza entrare nel merito dei temi trattati, ritengo evidente sia necessario evitare ogni polemica derivante da proposte individuali che non rientrino in un riordino com...

Roma, 29 dic (Adnkronos) – "Ho chiesto al senatore Amidei di ritirare la sua proposta di legge, mai concordata con il governo. Senza entrare nel merito dei temi trattati, ritengo evidente sia necessario evitare ogni polemica derivante da proposte individuali che non rientrino in un riordino complessivo e omogeneo in chiave europea dell’attività venatoria. Le polemiche strumentali e artificiose prodotte da azioni di questa natura ritengo inquinino un dibattito finalizzato a garantire le attività legali esercitate da liberi cittadini, compresa quella in oggetto”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida.