Cacciari contro la tesi dell’Italia neutrale di Orsini: “Ridicolaggini, se la Nato entrasse in guerra ci sarebbe il terzo conflitto mondiale

Massimo Cacciari va netto contro la tesi dell’Italia neutrale esposta da Alessandro Orsini a Cartabianca e la bolla: “Ridicolaggini”. Dal canto suo Il docente della Luiss ribatte sui social e parla di qualche filosofo che “ha dato il cervello all’ammasso”.

Insomma, un vero duello a distanza. Da Bianca Berlinguer Orsini aveva spiegato che se la Russia dovesse colpire Paesi della Nato, l’Italia si dovrebbe dichiarare neutrale.

Cacciari contro la tesi di Orsini

Aveva detto l’esperto: “Noi italiani non possiamo seguire questi pazzi scriteriati. Ha ragione il Papa, siamo in mano ad un gruppo di pazzi. Io disprezzo Vladimir Putin, come disprezzo anche Joe Biden e Boris Johnson. Stanno combattendo una guerra sulla pelle degli ucraini e rischiano di portarci ad una guerra mondiale”.

Poi Orsini ha aggiunto che se si paragona la resistenza ucraina a i partigiani italiani, “servono motivazioni molto forti affinché io non debba paragonare ai partigiani quello che hanno fatto i talebani contro gli Stati Uniti”.

Nato, Italia e Terza guerra mondiale

E Massimo Cacciari? Ha replicato a queste “ridicolaggini” e lo ha fatto spiegando che “se la Nato entrasse in guerra ci sarebbe il terzo conflitto mondiale. Non sarebbe più in gioco il fatto che l’Italia scelga di stare con la Nato oppure no”.

Neanche a dire è arrivata la contro replica di Orsini: “La terza guerra mondiale, ove scoppiasse (speriamo mai) non distruggerebbe tutti i Paesi. Questo al cinema, per qualche filosofo che ha dato il cervello all’ammasso”.