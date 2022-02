Cacciari: “Su Draghi solo illusioni, siamo in campagna elettorale”

Massimo Cacciari: “Su Draghi solo illusioni, lo hanno costretto a restare a Palazzo Chigi ed ora invece siamo in piena campagna elettorale”

A Piazzapulita Massimo Cacciari lo ha detto chiaramente: “Su Draghi solo illusioni, siamo in campagna elettorale”. Il filosofo disegna un quadro in cui il premier è in credito di una maggioranza politica reale e solida. Ha detto Cacciari: “Siamo già entrati in campagna elettorale.

E ancora: “Quando è arrivato Mario Draghi, ho detto che avrebbe fatto il Pnrr. Ha una grande credibilità internazionale, eviterà che lo spread esploda. Ma non sognate che possa fare le riforme, affrontare il problema delle disuguaglianze”. Poi Cacciari ha spiegato: “Queste cose si affrontano con strategie e maggioranze politiche. Ora Draghi si accorge che queste non sono questioni ornamentali rispetto alle questioni tecniche ed economiche”.

Costretto a restare a Palazzo Chigi

E ci sarebbe anche un fattore emotivo: “Bisogna anche considerare le condizioni psicologiche di Draghi: lo hanno costretto a restare a palazzo Chigi per non andare a elezioni anticipate, non avevano idea di cosa fare se il premier fosse andato al Quirinale”. E la chiosa di Cacciari: “E in queste condizioni i partiti si mettono pure a fare la campagna elettorale. Per Draghi sarà dura e faticosa”.