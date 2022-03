Cadavere carbonizzato trovato dai carabinieri in un campo a Lettere

I carabinieri di Castellammare di Stabia, hanno trovato in un campo della città di Lettere, un cadavere carbonizzato di un uomo

Nella città di Lettere, una cittadina arroccata sui Monti Lattari nella provincia di Napoli, in Campania, è stata fatta una macabra scoperta. I carabinieri di Castellammare di Stabia hanno, infatti, rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo in un terreno destinato all’agricoltura. Il terreno è situato in via San Paolo.

Il ritrovamento del cadavere e il trasferimento all’obitorio

I carabinieri hanno ritrovato il corpo nella serata di ieri, mercoledì 30 marzo.

I militari dell’Arma si sono recati in via San Paolo e hanno fatto la macabra scoperta sotto una tettoia nel campo agricolo. Dalle prime indiscrezioni si sa che il cadavere appartiene ad un uomo che non è ancora stato identificato. Il corpo è già stato trasferito all’obitorio comunale di Castellammare di Stabia e lì, gli accertamenti del medico legale, forniranno indicazioni sulla sua identità e sulle cause della sua morte.