Il cadavere di una donna brasiliana è stato trovato sulla spiaggia di Is Arenas, a Oristano, in Sardegna. Oscure le cause della morte.

Giallo a Oristano: sulla spiaggia di Is Arenas, è stato trovato il cadavere di una donna brasiliana. A seguito del funesto ritrovamento, le autorità stanno indagando per scoprire l’identità della vittima e le cause del decesso.

Cadavere di una donna brasiliana trovato sulla spiaggia a Oristano

Il corpo senza vita è stato individuato sulla spiaggia di Is Arenas, in un’area situata tra un campeggio e il mare. In considerazione delle prime verifiche effettuate dalle forze dell’ordine, pare che la donna brasiliana deceduta in circostanze misteriose possa essere una turista.

Al momento, gli esami preliminari condotti non hanno consentito di determinare le cause del decesso della vittima né di elaborare ipotesi.

Indagini in corso: nessuna ipotesi sul decesso della presunta turista

Stando alle informazioni sinora diffuse, i resti della presunta turista presenterebbero alcuni segni. Le ferite riscontrate sul cadavere, tuttavia, potrebbero non essere dovute a una eventuale aggressione subita dalla donna. Il corpo restituito dal mare, infatti, potrebbe aver impattato contro gli scogli o anche contro qualche imbarcazione.

I carabinieri che si sono recati sul luogo del ritrovamento e che stanno indagando sul caso hanno riferito che nessuna ipotesi è ancora stata esclusa circa le causa della morte della vittima.