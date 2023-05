Giallo a Numana (AN). Sul litorale marchigiano il mare ha restituito il cadavere di un uomo: in avanzato stato di composizione, potrebbe aver vagato in acqua per diversi mesi. Nessuna denuncia di scomparsa che possa aiutare a far luce sull’identità al momento irriconoscibile della vittima.

Trovato da un passante

Il rinvenimento è avvenuto all’altezza del camping Numana Blu da parte di un uomo che stava passeggiando lungo la spiaggia. Scattato l’allarme tramite la chiamata dello stesso al numero unico di emergenza 112 (erano circa le 6:30 del mattino), si sono precipitati sul posto i carabinieri della Compagnia di Osimo e di Numana insieme al medico legale che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

Un altro cadavere dal mare a inizio mese

Analoga la vicenda sulla spiaggia di Passoscuro, sul litorale nord di Fiumicino. Un cadavere di una donna di età compresa tra i quaranta e i quarantacinque anni e con ogni probabilità di razza caucasica, è stato rinvenuto al mattino presto in una giornata di inizio mese. Il corpo era ancora coperto di vestiti: la vittima indossava una giacca a vento, una camicetta e dei leggins. Già dalle prime indiscrezioni, anch’ella come il cadavere di Numana sembrava essere rimasta per diverso tempo in acqua (l’ipotesi è stata poi confermata dal medico legale in sede di autopsia).