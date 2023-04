Cadavere trovato a Posillipo: è di una donna

Il cadavere di una donna è stato trovato a Posillipo, quartiere di Napoli: continuano le indagine per ultimare l’identificazione del corpo.

Cadavere rinvenuto a Posillipo: si tratta di una donna

È stato rinvenuto poco dopo le 11:00 di questa mattina – martedì 11 aprile – nell’area esterna dell’ex Circolo delle Poste a Posillipo, in via San Pietro ai due frati. Si tratta del cadavere di una donna, della quale però ancora non si conosce l’identità: infatti, non aveva nessun documento addosso.

A trovare il corpo sono stati alcuni operai, impegnati in lavori edili nella zona, che hanno fatto la funesta scoperta.

Le indagini per l’identificazione e le cause della morte

I carabinieri della Stazione Napoli-Posillipo stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti in zona e stanno conducendo tutti gli accertamenti per fare luce sull’accaduto. Dalle immagini recuperate però, il corpo non è visibile dall’alto, perché si trova in una zona riparata alla vista dal costone e dalla vegetazione che vi cresce.

Stando alle informazioni trapelate dai primi rilievi, il corpo non presenterebbe le fratture tipiche di una caduta, né ferite evidenti provocate da armi o oggetti contundenti. Per capire le cause della morte bisognerà dunque attendere l’autopsia.