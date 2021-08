Cadavere trovato a Temù è di Laura Ziliani, autopsia conferma

(Adnkronos) – Come già sospettava la Procura di Brescia, è di Laura Ziliani il corpo di donna ritrovato in un torrente nei pressi di Temù, nel bresciano. Lo ha stabilito l'autopsia, affidata al dipartimento di medicina legale degli Spedali Civili di Brescia.

Secondo il Giornale di Brescia, l'ex vigilessa della Valcamonica scomparsa a maggio scorso sarebbe stata riconosciuta per una cisti sotto il piede e non presenterebbe segni di violenza. Per la sua scomparsa sono state indagate due delle tre figlie e la sua casa, a Temù, resta sotto sequestro.