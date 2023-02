Cadavere trovato in un'auto parcheggiata: indagano i carabinieri

Cadavere trovato in un'auto parcheggiata: indagano i carabinieri

Il cadavere di una donna è stato trovato dai Carabinieri: si trovava all’interno di un’auto parcheggiata su una spiaggia del Lago di Lecco.

Donna morta ritrovata in un’auto sul Lago di Lecco

L’auto, una Fiat Panda bianca, era parcheggiata su una spiaggia in località Rivabella, a Lecco, con le ruote anteriori immerse in acqua. Sui sedili posteriori, alle prime luci di questa mattina – lunedì 6 febbraio – è stato trovato il cadavere di una donna. Non è ancora nota la sua identità, ma dovrebbe avere un’età compresa tra i 40 e i 45 anni.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni operai che stavano lavorando in quella zona.

L’arrivo dei soccorsi e le indagini

Sul posto, i Vigili del Fuoco di Lecco, il personale medico con un’ambulanza della Croce Verde Bosisio e l’automedica, oltre a i Carabinieri. Sono intervenuti anche i sommozzatori da Milano, che stanno setacciando le acque del lago.

Nel frattempo, le Forze dell’ordine continuano con le indagini.

La prima preoccupazione è cercare di risalire alle cause della morte della donna; al momento non escludono alcuna ipotesi.

Inoltre, l’auto su cui è stato ritrovato il cadavere è risultata essere intestata a un uomo residente a Livorno.