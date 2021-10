Cadavere trovato sulla riva del fiume a Courmayeur: il corpo era nudo e con il cranio fracassato

Mistero a Courmayeur: cadavere rinvenuto sulla riva di un fiume con il cranio fracassato. Le autorità hanno disposto l'autopsia e seguono due piste.

Mistero a Courmayeur, più precisamente nella località di Dora di Ferret, in Valle d’Aosta, in cui è stato rinvenuto un cadavere a riva di un fiume che attraversa quella zona.

Cadavere ritrovato a Courmayeur in Val Ferret

È ancora un mistero il caso che orbita intorno al cadavere rinvenuto circa una settimana fa da una coppia di escursionisti che passeggiavano per Val Ferret, ai piedi del fiume.

Al momento del ritrovo, il corpo era già in uno stato avanzato di decomposizione e presentava un segno particolare: il cranio infatti era completamente fracassato.

Cadavere a Courmayeur: l’autopsia e le ipotesi di morte

Alle 14:00 di ieri – lunedì 11 ottobre – è cominciata l’autopsia sulla salma, ma le autorità hanno già fatto sapere serviranno almeno due mesi per avere delle risposte, dato il pessimo stato in cui versava il corpo al momento del ritrovamento.

Nonostante ciò, sono già arrivate delle prime indicazioni sufficienti per delimitare il campo d’indagine: le ipotesi sono di aggressione o incidente. A provare a dare una risposta al giallo è l’anatomopatologa Serena Curti dell’ospedale di Aosta.

Cadavere a Courmayeur: di chi si tratta?

Oltre al pessimo stato in cui è stato ritrovato, il corpo al momento non è identificabile né per tatuaggi, né per piercing, né per altri segni particolari. Peraltro non risultano segnalazioni di persone scomparse nella zona.

Resta ancora in piedi, invece, l’ipotesi che possa trattarsi di un migrante che a piedi procedeva verso il confine con la Svizzera e al quale sia capitato uno sciagurato incidente.