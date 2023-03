Cade con lo scooter e picchia la testa: morta 18enne

Una ragazza di soli 18 anni è morta in seguito ad un incidente con lo scooter: è caduta e ha picchiato la testa, finendo in coma per 2 settimane.

18enne morta dopo 2 settimane di coma: aveva fatto un incidente con lo scooter

Non ce l’ha fatta Sara Pellizzon, la ragazza di 18 anni rimasta coinvolta in un incidente in scooter lo scorso 1 marzo a Borgo Sabotino. Dopo due settimane di coma si è spenta all’ospedale Gemelli di Roma, dove era ricoverata.

Le sue condizioni, già disperate a causa del trauma cranico riportato nella caduta dal mezzo, si sono aggravate nelle ultime ore. E ieri, mercoledì 15 marzo, è arrivato il decesso nel reparto di rianimazione, nonostante gli sforzi dei medici per tenerla in vita.

La ricostruzione del tragico incidente

Sara è rimasta coinvolta in un incidente in scooter; con lei c’era anche il fratello, rimasto ferito ma non in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, la 18enne avrebbe perso il controllo dello scooter, cadendo e urtando contro la macchina che li precedeva.

Entrambi sono rimasti feriti, ma le condizioni della ragazza sono apparse immediatamente gravissime. Portata in ospedale con l’elisoccorso in codice rosso, purtroppo non ce l’ha fatta dopo due settimane di battaglia in coma.