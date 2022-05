Cade dal balcone mentre sta sistemando la tenda: morto 73enne

Morto mentre stava sistemando una tenda, perché cade dal balcone: è la tragica fine di un uomo di 73 anni di Cinisello Balsamo, Milano.

Sta sistemando una tenda ma cade dal balcone: così è morto un uomo di 73 anni residente a Cinisello Balsamo, dopo una notte in ospedale.

Morto un uomo di 73 anni caduto dal balcone

È morto in ospedale l’uomo di 73 anni rimasto fatalmente ferito lunedì 16 maggio dopo essere caduto dal balcone di casa sua, un appartamento in via villa Rachele a Cinisello Balsamo, nel Milanese.

Il 73enne, dopo la caduta nel vuoto, era finito sugli spuntoni del cancello condominiale ed era stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso del Niguarda. Dopo aver trascorso una notte passata a combattere, ieri mattina ne è stato dichiarato il decesso.

La ricostruzione dell’incidente mortale

I Carabinieri si sono occupati delle ricostruzioni, sulle quali hanno avuto pochi dubbi. L’anziano era su una scala davanti alla finestra per aggiustare la corda di una tenda.

A quel punto, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato per circa 4 metri, finendo contro la recinzione metallica.

Proprio l’impatto con lo spuntone di ferro sarebbe stato fatale. Inutile anche l’immediato soccorso dei medici del 118, che lo hanno subito portato in ospedale, e dei Vigili del Fuoco. Per il 73enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.