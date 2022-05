A Carcare si è sfiorata la tragedia con un giovane residente che nel centro storico cade dal balcone per prendere il gatto, ricoverato in codice rosso

Un brutto incidente si è verificato nella serata del 14 maggio in Liguria, dove un ragazzo cade dal balcone per prendere il gatto ed è stato ricoverato in codice rosso in ospedale. I media locali spiegano che un 20enne del Savonese è stato vittima di un brutto capitombolo domestico e in un certo senso del suo amore per gli animali.

La tragedia è stata sfiorata a Carcare, in provincia di Savona. Lì un giovane di vent’anni è caduto dal balcone della propria abitazione in via Garibaldi, nel centro storico.

Cade dal balcone per prendere il gatto

Ma cosa stava cercando di fare il 20enne? Semplicemente afferrare un gatto che pare fosse in bilico per quanto un gatto possa esserlo. Il grave incidente si verificato poco dopo le 22,30 ed ha innescato l’intervento a razzo dei soccorritori: sul posto è immediatamente accorso un team sanitario del 118 assieme ai militi della Croce Bianca di Carcare.

Ferite molto serie e ricovero immediato

La diagnosi è stata infausta ma il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita: codice rosso in triage, frattura al femore e un trauma facciale. Il giovane è stato stabilizzato sul posto e condotto in ambulanza presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Lì i sanitari lo stanno sottoponendo a ulteriori accertamenti sul suo stato di salute. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della territoriale.