Un uomo di 75 anni è caduto da un albero mentre stava raccogliendo i fichi. Ha riportato fratture e un trauma cranico.

Un uomo di 75 anni è caduto da un albero mentre raccoglieva fichi. È stato ricoverato con diverse fratture e un trauma cranico. L’incidente è avvenuto a Coreno Ausonio, in provincia di Frosinone.

Cade dall’albero mentre raccoglie fichi: 75enne ricoverato per fratture e trauma cranico

Un uomo di 75 anni è rimasto gravemente ferito mentre raccoglieva i fichi in campagna. Ha riportato un trauma cranico e diverse fratture. L’incidente è avvenuto martedì 6 settembre a Coreno Ausonio, in provincia di Frosinone. La vittima è un pensionato del posto, che è caduto da un albero e ha avuto bisogno del trasporto in eliambulanza. L’uomo ha fatto un volo di diversi metri ed è stato portato all’ospedale Santa Scolastica.

Le sue condizioni sono critiche ed è stato in seguito trasferito al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

L’uomo è ricoverato in Terapia intensiva

A causa della caduta, l’uomo ha riportato un trauma cranico e varie fratture in diverse parti del corpo. Il 75enne è stato ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi e i medici non si sono pronunciati sull’esito dell’intervento. Le prossime ore saranno fondamentali e la famiglia spera che si possa riprendere presto.

I carabinieri hanno svolto tutti gli accertamenti del caso e stanno indagando su quanto accaduto.