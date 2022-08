Mentre è in discesa cade dalla bici. L'inguine del bimbo di 10 anni è stato infilzato dal manubrio. Trasportato in ospedale in elicottero.

Ieri pomeriggio, 28 agosto 2022, si stava per consumare una tragedia in provincia di Frosinone. Un bambino è caduto dalla sua bici e il manubrio gli ha trafitto l’inguine.

Cade dalla bici e il manubrio gli si conficca nell’inguine: grave bimbo di 10 anni

La vicenda è avvenuta a Torre Cajetani, nel Frusinate. Il piccolo ciclista non era solo ma con il padre e il fratello. Stava percorrendo una discesa quando improvvisamente è caduto battendo la testa. Nella caduta il maubrio gli si è conficcato nell’inguine. I presenti sul posto sono corsi in suo aiuto ed hanno allertato i soccorsi.

I soccorsi e le indagini

Non hanno perso tempo i sanitari del 118 che, capita la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Il velivolo è giunto immediatamente ed ha trasportato il piccolo in gravi condizioni. Al momento il protagonista di questo brutto incidente è ricoverato al policlinico Umberto I di Roma. La sua situazione non è nota in quanto i medici non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Sono scattate anche le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto; queste sono affidate ai carabinieri.