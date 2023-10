È in gravissime condizioni di salute la 12enne precipitata dall'ottavo piano del palazzo in cui abita: anche la madre in ospedale

Attualmente non è ancora stato chiarito il motivo per cui la ragazzina sia precipitata dal palazzo, probabilmente si è trattato di un incidente, ma quello che è certo è che la caduta sia stata spaventosa. La giovane è ricoverata all’ospedale Niguarda, così come sua madre che ha avuto un malore.

12enne cade dall’ottavo piano: l’incidente

Erano circa la ore 22:30 della serata di ieri quando da Corsico arriva la chiamata ai soccorsi: la 12enne era appena caduta dall’ottavo piano del palazzo in cui abita. L’appartamento della giovane si trova più precisamente al civico 51 di via IV Novembre, nel paese sito nell’Hinterland milanese. Medici e paramedici sono arrivati sul posto con due ambulanze e due automediche e, dopo aver stabilizzato la ragazzina, l’hanno trasferita al Niguarda dove è stata ricoverata in codice rosso. Le sue condizioni di salute sono state giudicate gravissime: ha riportato traumi su diverse parti del corpo e numerose fratture. Ricoverata anche la madre che, vista la scena spaventosa, non ha retto e ha accusato un malore.

12enne cade dall’ottavo piano: le indagini

Nel frattempo, i carabinieri si sono recati sul luogo dell’incidente e hanno iniziato a studiare la zona. L’obiettivo è quello di comprendere al meglio la dinamica dell’accaduto: come ha fattola ragazzina a cadere dall’ottavo piano? Gli investigatori si stanno occupando di effettuare tutti i rilievi del caso.