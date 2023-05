Nella notte di sabato 20 maggio vicino a Bolzano un masso enorme è caduto sulla stada statale tra Lace e Codrano, sfiorando un’auto che passava. Rimasti illesi i quattro passeggeri.

Bolzano, masso cade su strada statale: sfiorata tragedia

Un enorme masso è caduto sulla strada statale della Val Venosta, tra Laces e Coldrano, vicino a Bolzano nella notte di sabato 20 maggio, sfiorando per pochi centimentri un’auto che stava passando.

I quattro giovani a bordo dell’auto sono rimasti miracolosamente illesi, ma hanno vissuto attimi di paura.

Secondo i Vigili del Fuoco accorsi sul tratto di strada per rimuovere il masso, la cause del distaccamento sarebbe imputabile all’intensità delle piogge cadute negli ultimi giorni a Bolzano e in in Italia.

Masso cade nel Cilento

Situazione simile è accaduta lo scorso 17 maggio nel Cilento, a Celle di Bulgheria, dove da un costone roccioso si è staccato un enorme masso che è piombato sulla strada Mingardina, nei pressi di un tunnel, rischiando di colpire un’auto.

Per fortuna la donna al volante è riuscita a frenare in tempo, evitando la tragedia. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno rimosso il masso e chiuso il tratto di strada, per individuare le cause del distaccamento. Anche in questo caso le piogge avrebbe accelerato il processo di erosione, scatenando così il distaccamento di una porzione di roccia dal costone.