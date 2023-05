Prove libere macchiate di sangue e strazio dopo che quel beniamino dell’asfalto cade in pista e viene investito da un’altra moto: muore il pilota Davide Rolando e il dolore è fortissimo. La tragedia si è consumata in pista al Cremona Circuit di San Martino al Lago nel pomeriggio del 7 maggio ed i soccorsi per il 47enne sono stati purtroppo inutili.

Cade in pista e muore il pilota Davide Rolando

Tutto è accaduto nel corso della sessione di prove libere prima dell’avvio della gara. I media spiegano che i sanitari accorsi non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ma cosa è successo? Una prima ricostruzione del dramma spiega che Davide si trovava in pista per completare le prove libere della sua categoria Race Attack. Ad un certo punto e per cause da definire il pilota è caduto con la sua moto, una Bmw 1000. Ed in quel momento sopraggiungeva purtroppo un’altra due ruote che ha travolto il 47enne, uccidendolo.

L’atterraggio dell’elicottero e i soccorsi

In quadrante è arrivato in breve tempo un elisoccorso ma nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo sul posto Davide purtroppo non si è mai ripreso. La Procura ha aperto un fascicolo e gli altri piloti e la sua squadra motociclistica si stringono attorno alla famiglia. Davide viveva ad Almese, in provincia di Torino ed era il titolare di una avviata officina a Borgone Susa. Fanpage riporta che in una intervista su una rivista specializzata ha raccontato che con il mondo della moto “è stato un vero colpo di fulmine”.