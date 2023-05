Cade in strada ma rifiuta il ricovero: "Non so a chi lasciare il cane"

Cade in strada ma rifiuta il ricovero: "Non so a chi lasciare il cane"

Cade in strada ma rifiuta il ricovero: "Non so a chi lasciare il cane"

"Non so a chi lasciare il cane", lui non voleva andare a farsi curare ma alla fine grazie ad un conoscente tutto si è risolto

Una storia di amicizia vera che arriva dal Piemonte e che parte proprio con quella frase semplice di un uomo che cade in strada ma rifiuta il ricovero: “Non so a chi lasciare al cane”. La storia è quella di un cittadino infortunato che per amore del suo “peloso” non va in Pronto soccorso a Biella. La Stampa ha raccontato che l’uomo è caduto per terra, in strada, a causa di un malore.

No al ricovero: “Non so a chi lasciare il cane”

A seguito di quell’incidente sul posto è accorsa quindi un’ambulanza per i soccorsi ma con grande sorpresa dei sanitari l’uomo ha rifiutato il ricovero in ospedale. “Non so a chi dare il mio cane”. Solo con molta pazienza e opera di convinzione i volontari alla fine sono riusciti a convincere l’uomo, un 58enne di Biella, a recarsi al Pronto soccorso della città piemontese. La notizia ha posto ancora una volta il delicato tema della difficoltà di scegliere da parte dei proprietari di cani e gatti che vivono da soli.

La soluzione grazie ad un conoscente

E che lo facciano o per o per necessità. La loro infatti è la vita difficile di chi deve scegliere fra curarsi ed avere cura dei loro amici a quattro o due zampe. Alla fine ed in questo caso il paziente è stato portato all’ospedale e il suo cane è stato per fortuna affidato a un conoscente. Potranno curarsi entrambi, il primo dalla caduta, il secondo dalla solitudine.