Cade in un dirupo nei boschi di Arquata, muore Maicol Agostini

Dramma nei boschi di Arquata: a soli 27 anni lascia una moglie ed un figlio cadendo in un dirupo

Era stato visto l’ultima volta martedì 10 ottobre prima di andare ad Arquata in cerca di funghi, Maicol Agostini è stato ritrovato sabato 15 sul fondo di un dirupo nei pressi del bosco di Arquata, zona che frequentava fin da bambino in quanto la sua famiglia possedeva proprietà nella zona.

Cade in un dipupo mentre cerca funghi, lascia la moglie e la bambina di un anno

27 anni, residente ad Ascoli con la famiglia ma originario di San Benedetto del Tronto. Le speranze di ritrovare in vita Maicol sono svanite nel pomeriggio di sabato 15 ottobre, quando il suo corpo è stato ritrovato dalle autorità ai piedi di una zona particolarmente impervia dei boschi dell’Arquata. Da giorni la moglie aveva tentato di contattarlo al telefono dopo che era andato in cerca di funghi, senza risultati. Immediata quindi la risposta di vigili del fuoco, soccorso alpino e speleologico delle Marche e carabinieri che non hanno dato esito per giorni, nonostante l’ausilio di elicotteri, droni e cani da ricerca di persone scomparse, poi il triste ritrovamento.

Pare che la tragica caduta risulti accidentale, anche se le dinamiche sono ancora ignote, difficile comprendere come possa essere accaduta una cosa del genere a chi conosceva tanto bene la zona.