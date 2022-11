Cade nel camino e muore carbonizzata, orrore in provincia di Pisa dove in una frazione di Cascina si consuma il terribile incidente domestico

Una tragedia assurda che arriva dalla Toscana, dove una donna molto anziana cade nel camino e muore carbonizzata, orrore a Pisa per la notizia che è trapelata in queste ore sui media territoriali.

Una 91enne perde l’equilibrio e va a finire a faccia in giù nelle fiamme che in poco tempo la uccidono.

Cade nel camino e muore carbonizzata

Secondo quanto riferito dai media la donna ha perso all’improvviso l’equilibrio, forse a causa di un malore improvviso o di un semplice e momentaneo quanto fatale mancamento. A quel punto la 91enne, che si trovava vicino al camino acceso è andata con la faccia direttamente nel fuoco.

In quel modo terribile perciò una donna di 91 anni è morta carbonizzata.

Tragedia domestica a Cascina di Pisa

I media spiegano che tutto è accaduto nella serata del 23 novembre sera in un’abitazione di via Visignano a Navacchio, frazione di Cascina, in provincia di Pisa. Sono stati allertati i soccorritori del 118 per una caduta nel camino. Purtroppo le squadre di intervento, una volta giunte sul posto hanno trovato il corpo della donna carbonizzato a causa delle fiamme.

Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, con i carabinieri della territoriale. Sono stati espletati tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.