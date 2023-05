Un ragazzo 23enne è stato aggredito da un alligatore dopo essere caduto in uno stagno: ricoverato in terapia intensiva, il giovane è stato trasportato in ospedale senza più un braccio

Tragedia commista a incredulità in Florida. Nella mattinata di domenica 21 maggio, un ragazzo di ventitré anni è stato aggredito da un alligatore a Port Charlotte. Il giovane è caduto in uno stagno dietro il Banditos Bar, al largo di S. McCall Road, a ridosso dell’orario di chiusura. Il rettile lo ha azzannato e gli ha staccato un braccio. Ecco la sua testimonianza.

Stava facendo pipì nello stagno

Trasportato d’urgenza al Gulf Coast Medical Center dov’è stato ricoverato in terapia intensiva, Jordan Rivera ha raccontato a NBC2 News: «Ho capito quello che è successo solo quando mi sono svegliato in ospedale. […] Non ho perso la vita, ho perso un braccio, non è la fine del mondo», ricordando che il Banditos bar era occupato e le file per il bagno erano lunghissime: per questo motivo aveva deciso di fare una passeggiata sul retro in prossimità dello stagno per cercare un posto per potersi liberare delle urine.

Il ricordo degli attimi prima della tragedia

Jordan ha continuato: «Così ho finito per camminare verso la pozza d’acqua. Non mi rendevo conto di quanto fosse grande in quel momento. Mentre camminavo è successo qualcosa che mi ha fatto inciampare, oppure il terreno sotto di me è semplicemente ceduto. Sono finito in acqua. E questa è letteralmente l’ultima cosa che ricordo». Solo quando ha riaperto gli occhi in ospedale, il ventitreenne ha scoperto che il rettile gli aveva divorato un braccio: «È stata la cosa più folle che mi sia mai capitata. Mi sembra quasi di essere uscito da un film» ha concluso Jordan ancora a metà tra dolore e stupore.