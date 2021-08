Un 91enne è stato schiacciato da una balla di fieno, in un fienile situato a Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo è morto sul colpo.

Un drammatico incidente si è consumato in provincia di Reggio Emilia e ha causato la morte di un uomo di 91 anni, rimasto schiacciato da una rotoballa.

Cadelbosco di Sopra, 91enne schiacciato da una balla di fieno: morto sul colpo

Nel pomeriggio di martedì 24 agosto, intorno alle ore 15:30, una balla di fieno ha provocato la morte sul colpo di un uomo di 91 anni.

La tragica circostanza si è verificata in via Quarti, al numero civico 50, nella frazione di Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia, in Emilia-Romagna.

Sulla base delle informazioni sinora trapelate, è stato riferito che le forze dell’ordine hanno identificato la vittima come Enzo Ferrari, proprietario del fienile in cui è avvenuto l’incidente e agricoltore.

Cadelbosco di Sopra, 91enne morto schiacciato da una balla di fieno: i soccorsi

In merito all’incidente, pare che il proprietario del fienile fosse intento a stoccare le balle di fieno quando una di esse è improvvisamente precipitata nel vuoto da un’altezza pari a circa due metri e mezzo.

Nella sua corsa verso il suolo, poi, la rotoballa ha travolto il 91enne, causandone la morte sul colpo.

La vicenda è stata comunicata alle forze dell’ordine e al personale del 118 che hanno rapidamente raggiunto il luogo del sinistro. A nulla, tuttavia, sono valsi i tentativi di soccorrere e rianimare l’uomo.

Cadelbosco di Sopra, 91enne morto schiacciato da una balla di fieno: le dinamiche

La dinamica dell’incidente che ha provocato la morte dell’agricoltore Enzo Ferrari è, al momento, oggetto di indagine da parte del personale del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Ausl di Reggio Emilia.

Sulla scena, inoltre, erano presenti anche i carabinieri di Cadelbosco di Sopra, un’automedica e un’ambulanza.

L’improvvisa scomparsa del 91enne ha sconvolto i suoi familiari, che non sono potuti intervenire in alcun modo per evitare l’originarsi della tragedia.